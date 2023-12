Feldheims Sport-Vorstand wird Trainer – in Staudheim

Plus Marco Schütt und René Fuchs bilden ab dem Sommer das Übungsleiter-Duo beim FC Staudheim. Seinen Posten in Feldheim/Genderkingen gibt Schütt aber nicht auf.

Dass ein Funktionär im Fußball einmal einen Trainerposten übernimmt oder umgekehrt, ist keine Seltenheit. Nicht alltäglich ist allerdings, wenn er den Trainerjob bei einem anderen Verein ausübt. Genau das macht aber zur neuen Saison 2024/25 Marco Schütt, bislang Sport-Vorstand und Torjäger bei der SG Feldheim/ Genderkingen. Er übernimmt als ein Teil eines Trainerduos den Posten beim FC Staudheim, dessen Mannschaft derzeit in der A-Klasse Neuburg kickt. Der FCS wird den auslaufenden Vertrag mit dem bisherigen Spielertrainer Kevin Maschke nicht verlängern. „Wir bedanken uns sehr für die gute Zusammenarbeit mit Kevin, jedoch wollen wir im Sommer neue Impulse setzen“, sagt Staudheims Abteilungsleiter Jonas Fackler.

Diese Impulse sollen nun Schütt sowie der 31-jährige Torhüter René Fuchs setzen, der vom FC Mertingen nach Staudheim wechselt. „Obwohl es für beide die erste Trainerstation ist, waren die sie unsere absolute Wunschlösung und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Beide besitzen bereits als Spieler sehr viel Erfahrung und Qualität“, betont Fackler. Die Gespräche seien sehr angenehm verlaufen und das Konzept der beiden habe rundum überzeugt.