Frühstart für die Teams der Kreisliga Nord

Plus Drei Fußball-Kreisligisten aus der Region bestreiten am Wochenende Nachholspiele. Der TSV Wemding beginnt, doch das Team ist arg gebeutelt.

Eine Woche vor dem offiziellen Start der Frühjahrsrunde in der Fußball-Kreisliga Nord geht es bereits für den TSV Wemding, die SG Buchdorf/Daiting und den FC Mertingen wieder los. Alle drei Teams bestreiten an diesem Wochenende Nachholspiele.