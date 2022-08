FSG Mündling-Sulzdorf dreht torreiche Partie

Mündlinger wandeln einen Rückstand in einen 6:5-Sieg gegen Megesheim um. Aufsteiger Otting fährt Sieg ein.

Gleich elf Tore bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Fußball-A-Klasse Nord beim ersten Heimspiel der FSG Mündling-Sulzdorf zu sehen, dabei hatte das Team gegen Megesheim zuerst noch mit 0:3 zurückgelegen. Aufsteiger Otting reichten dagegen zwei Treffer zum Sieg gegen Huisheim, während sich der andere Aufsteiger, TKSV Donauwörth, gegen die Reserve des SV Wörnitzstein-Berg nicht durchsetzen konnte. Unentschieden trennten sich die Teams aus Großsorheim und Tagmersheim.

SG Großsorheim/Hoppingen – Eintracht T.R.B. 1:1 (0:0). Die Gastgeber hatten Glück, als ein Rückpass am eigenen Pfosten landete. Auf der Gegenseite setzte Schmidbauer einen Freistoß knapp neben das Tor und kurz vor der Pause prallte ein Gäste-Kopfball an den Pfosten. Nach Wiederbeginn traf Simon Templer per Drehschuss zur Gästeführung, doch Christoph Beck glich mit einem 35-Meter-Knaller unter die Latte zum verdienten Remis aus. (AZ)

Mündling-Sulzdorf – SV Megesheim 6:5 (2:3). Der Torreigen begann schon in der 3. Minute durch das 0:1 von Rudolf Lehmann, der zwei weitere Treffer folgen ließ. Erst nach einer halben Stunde wachte die Heimelf auf und verkürzte durch Johannes Fritz auf 2:3. In der zweiten Halbzeit setzte die FSG die Aufholjagd fort und kam zehn Minuten nach Wiederbeginn zum Ausgleich durch Michael Fritz. Die FSG erhöhte in der Folgezeit auf das 5:3. Nach Platzverweisen auf beiden Seiten glich der Gast noch einmal zum 5:5 aus. Kurz vor Schluss machte Johannes Fritz den Heimsieg perfekt. (fsg)

SV Otting – BC Huisheim 2:0 (2:0). Mit einer respektablen Leistung meldete sich der SV Otting nach jahrelanger Abwesenheit in der A-Klasse zurück. Der Aufsteiger bezwang den BCH im Lokalderby mit 2:0. Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß, nachdem Daniel Roßkopf in der 10. Minute Nico Mittl bediente. Mittl netzte zum 1:0 ein.

Nur fünf Minuten später durfte sich Daniel Roßkopf als Torschütze zum 2:0 feiern lassen. Das Zuspiel kam diesmal kurioserweise von Nico Mittl. Der SVO beherrschte seinen Gegner, der allerdings nicht chancenlos war. (svo)

Lesen Sie dazu auch

TKSV Donauwörth – SV Wörnitzstein-Berg 1:3 (1:0). Am Ende verließen den Gastgebern die Kräfte. Bis zur Pause hatte der TKSV mit 1:0 in Front gelegen, nachdem Fatih Özkan in der 20. Minute einen Strafstoß verwandelt hatte. Lorenz Thurner glich kurz nach der Pause aus, während Simon Sturm den SVW in der 50. Minute in Führung brachte. Oliver Werner machte mit dem 1:3 in der 77. Minute alles klar.

SV Wechingen – TSV Gundelsheim/FC Weilheim. (AZ)