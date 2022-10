FSG Mündling-Sulzdorf gibt den Sieg aus der Hand

2:0-Führung reicht den Fußballern aus Mündling-Sulzdorf nicht, um in der A-Klasse Nord zu punkten. Gundelsheim und Otting sind dagegen erfolgreich.

Die Spielgemeinschaft des TSV Gundelsheim mit dem FC Weilheim-Rehau kommt nicht näher an den Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse Nord aus Megesheim heran. Trotz eines 3:1-Erfolgs über den SC Wallerstein bleibt es beim Sieben-Punkte-Rückstand. Der Tabellenführer behielt im Spitzenspiel gegen Verfolger Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau mit 3:2 die Oberhand.

SV Wörnitzstein-Berg II – Großsorheim-Hoppingen 2:2 (1:1). Zweimal gingen die Hausherren in Führung, doch am Ende mussten sie sich mit einem Unentschieden begnügen. Shala erzielte in der 6. Minute das 1:0, das allerdings nur drei Minuten Bestand hatte. Robert Kopp glich per Strafstoß aus. Nach einer knappen Stunde glückte Fabio Strobel das 2:1, doch Johannes Eberhardt glich in der 72. Minute zum 2:2 aus. (AZ)

TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau – SC Wallerstein 3:1 (0:0). Mit Fortuna im Bunde gelang den Hausherren direkt nach dem Wechsel das 1:0. Zu diesem Zeitpunkt mussten sie froh sein, im ersten Abschnitt nicht in Rückstand geraten zu sein. Kurz danach erhöhte Bastian Roßkopf auf 2:0. Der Vorsprung gab der Heimelf Aufwind. Zwar verkürzte Stefan Jaumann in der 71. Minute auf 2:1, doch Markus Meyr machte mit dem 3:1 (73.) alles klar. (be)

SV Megesheim – Eintracht T.R.B. 3:2 (0:2). Die Heimelf bot eine gute Leistung, hatte aber Pech im Abschluss. Die Gäste nutzen ihre Chancen besser und Dejan Golub traf nach einem Eckball per Kopf zum 1:0 für die Eintracht. Kurz darauf verwandelte Nico Weigel einen Eckball direkt und erhöhte auf 2:0. Nach der Halbzeit kam die Heimelf wieder besser ins Spiel und Daniel Agyemang erzielte durch eine weite Flanke den Anschlusstreffer. In der 60. Spielminute musste die Eintracht nach einer Roten Karte wegen eines Handspiels auf der Torlinie mit einem Mann weniger weiterspielen. Den daraus resultierten Elfmeter verwandelte Rudolf Lehmann souverän. Durch einen Kopfball aus Kurzdistanz sicherte Rigo Reinhardt den Sieg der Heimelf. (AZ)

SV Wechingen – FSG Mündling-Sulzdorf 4:2 (0:1). Bereits in der 6. Spielminute brachte Johannes Fritz die Gäste mit einem halbhohen Ball über die Heimabwehr in Führung. Daraufhin flachte die Partie ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten bis zur Halbzeit ab. Nach der Pause nutzte Nico Käfer einen Abpraller und erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Danach kam die Heimelf wieder besser ins Spiel und nach einer Ecke erzielte Tom Hertle den Anschlusstreffer. Durch einen souverän verwandelten Strafelfmeter von Jochen Hertle in der 73. Minute konnte der SV innerhalb von sechs Minuten auf 2:2 ausgleichen. Mit einem weiteren Elfmeter ging die Heimelf durch Tom Hertle in Führung. In der Nachspielzeit besiegelte Daniel Dürrwanger den 4:2-Sieg des SV Wechingen. (AZ)

BC Huisheim – SpVgg Ederheim 0:4 (0:2). Die überlegenen Ederheimer erzielten nach einer unglücklichen Abwehr durch Lars Möhnle das 0:1. Wiederum Möhnle wuchtete kurz darauf per Kopf das Leder nach einer Ecke zum 0:2 ins Netz. Beim BCH lief nur sehr wenig zusammen.. In der 80. Minute klatschte der BCH-Torwart einen 25-Meter-Freistoß ab – Michael Brenner schob zum vorentscheidenden 0:3 ein. In der Schlussminute gelang wieder Michael Brenner nach klugem Zuspiel das 0:4. (ke)

SV Otting – TKSV Donauwörth 3:2 (2:0). Die Heimelf kam besser ins Spiel. In der 22. Minute traf Berger durch einen Handelfmeter zum 1:0. Wieder war es Berger, der in der 32. Minute durch einen sehenswerten Schuss auf 2:0 erhöhte. Direkt nach Wiederanpfiff traf der TKSV durch Özkan zum Anschluss. Roßkopf stellte in der 74. Minute den alten Abstand wieder her. Yalcin verkürzte noch einmal auf 3:2 (78.). Am Ende war der Sieg für den SVO verdient. (sv)

SV Wechingen – SV Otting 2:0 (2:0). Der Heimelf gelang in diesem vorgezogenen Spiel am Freitagabend aufgrund einer starken ersten Halbzeit ein verdienter Sieg.

Axel Dürrwanger verpasste kurz nach dem Anpfiff den rechtzeitigen Abschluss. Kurz darauf konnte er nach Vorlage von Tom Hertle mithilfe des Pfostens und des Rückens des gegnerischen Torhüters zur Führung vollenden. Nach einer weiteren Heimchance köpfte Hertle eine gute Dürrwanger-Flanke zum 2:0 ein. (AZ)