FSV Buchdorf reagiert auf Vorwürfe: „Überzogen und sportlich unfair“

Plus Der FSV Buchdorf reagiert auf die Vorwürfe aus Richtung des TSV Wemding. Der Vereinsvorsitzende findet klare Worte.

Vergangene Woche hatte sich Chris Luderschmid, Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Wemding, über Gegner Buchdorf/Daiting geärgert, der einer Partieverlegung nicht zugestimmt hatte. Wemding musste nach eigener Aussage trotz akuter Personalnot spielen und verlor 1:3. Seinem Ärger machte Luderschmid gegenüber unserer Zeitung Luft und verwies darauf, dass Buchdorf kurz zuvor selbst ein Spiel verlegen ließ. Nun hat sich der Vorsitzende der SG Buchdorf/Daiting dazu geäußert.