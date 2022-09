Für den TSV Rain gilt nun: Kopf hoch!

Plus Der TSV Rain unternimmt nach drei Liga-Niederlagen in Folge eine weiteren Anlauf für einen Auswärtsdreier. Weshalb diese Aufgabe bei Türkgücü München nicht gerade einfach wird.

Der September hat es in sich! Wirklich Zeit für Regeneration und Aufarbeitung des vergangenen Spiels bleibt den Regionalliga-Fußballern des TSV Rain nicht, stattdessen bestreiten sie derzeit alle drei bis vier Tage ein Spiel. Gut lief es dabei zuletzt allerdings nicht, drei Liga-Niederlagen in Folge stehen zu Buche, daneben das Aus im Toto-Pokal. Und jetzt geht es zum Drittliga-Absteiger Türkgücü München.