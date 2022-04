Für die SpVgg Altisheim-Leitheim gibt es nur noch Endspiele

Gegen Reimlingen sollen endlich Punkte her, denn die SpVgg Altisheim-Leitheim ist massiv abstiegsbedroht. Wemding kam das spielfreie Wochenende sehr gelegen. Donaumünster zu Gast in Maihingen.

FC Maihingen – SV Donaumünster-Erlingshofen. Nach zwei Pleiten zum Start steckt der SV Donaumünster-Erlingshofen mitten im Abstiegskampf. „Ehrlich gesagt hatten wir uns zum Auftakt mehr erhofft., sagt Donaumünsters Spielertrainer Jürgen Sorg. Am Sonntag geht es für sein Team auswärts gegen den wiedererstarkten FC Maihingen. „Wir sind uns unserer Situation bewusst, den Abstiegskampf haben wir angenommen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt allein in unserer eigenen Leistung“, so Sorg. Gegner Maihingen hat sich nach einem Zwischentief in der Vorrunde zuletzt mit Siegen wieder nach oben gearbeitet. Folglich wartet auf den SVDE eine schwierige Aufgabe. „Maihingen ist eine sehr gute Mannschaft, die nicht umsonst so weit oben steht. Da müssen wir über 90 Minuten sehr diszipliniert agieren und kämpferisch überzeugen. Dann werden wir auch die Möglichkeiten kriegen, das Spiel zu gewinnen.“

SpVgg Altisheim-Leitheim – FSV Reimlingen. Altisheim hat in diesem Jahr erst ein Liga-Spiel absolviert und dabei deutlich mit 1:6 gegen Kicklingen verloren. „Das Spiel hat unsere ganze Saison widergespiegelt, wir machen zu viele individuelle Fehler und diese werden konsequent bestraft“, bilanziert Trainer Johannes Hanfbauer.

Am Sonntag empfängt sein Team zuhause den FSV Reimlingen, der aktuell im Tabellenmittelfeld steht. Will Altisheim weiterhin auf den Klassenerhalt hoffen, muss das Team dringend Spiele gewinnen. „Wir wissen um die Stärken des Gegners, müssen aber zuerst auf uns schauen und mit klarem Kopf ins Spiel gehen. Wir brauchen und wir wollen zuhause das Erfolgserlebnis.“

TSV Wemding – SV Holzkirchen. Das durch den Wintereinbruch unverhofft freie Wochenende kam für den TSV gar nicht so ungelegen. „Wir hatten zuletzt einige angeschlagene Spieler, die konnten somit ihre Wunden lecken und sich wieder erholen“, berichtet Trainer Jens Meckert. Fit und mit voller Kraft wolle man nun das „schöne Lokalderby“ gegen den SV Holzkirchen angehen.

Der Bezirksliga-Absteiger, der nur schwer in die Saison fand, hat alle drei Spiele im Jahr 2022 gewonnen – zuletzt die Nachholpartie am Donnerstagabend gegen Kicklingen-Fristingen (4:1) – und sich somit auf Rang fünf vorgearbeitet. Auch deswegen ist Meckert überzeugt: „Die haben das Rennen zumindest um Platz zwei noch nicht aufgegeben. Holzkirchen hat eine gute Mannschaft mit starken Fußballern. Das wird nicht einfach.“ Der TSV möchte mit einem gewissen Selbstvertrauen, das man durch Tabellenrang zwei zurecht besitzt, dagegenhalten.

„Wir sind bisher sehr heimstark, das wollen wir am Samstag wieder zeigen“, gibt Meckert als Parole aus. Von seinen Schützlingen möchte er dabei nur eins sehen: „Mit Spaß und ohne jeden Druck Fußball spielen.“ (unf)