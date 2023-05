Fußball-Kreisklasse Nord II: Oberndorf geht leer aus

Der VfB Oberndorf muss eine 0:1-Heimniederlage hinnehmen. Dagegen kann der SV Eggelstetten zu Hause jubeln.

Für die drei Donau-Ries-Vertreter in der Kreisklasse Nord II geht es in der Schlussphase der Saison um nichts mehr, die Vereine stehen jenseits von Gut und Böse. Der Bestplatzierte des Trios, der VfB Oberndorf, musste am Wochenende eine überraschende 0:1-Niederlage gegen Wortelstetten hinnehmen. Lokalrivale SV Eggelstetten setzte sich dagegen verdient 2:0 gegen den FC PUZ durch. Erst gestern Abend trat die SpVgg Altisheim-Leitheim beim FC Donauried an (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).

VfB Oberndorf – SV Wortelstetten 0:1 (0:1)

In einer hitzigen Partie übernahm die Heimelf schnell das Kommando, doch aus dem Nichts traf SVW-Kapitän Werner Schmid aus gut 20 Metern per Direktabnahme zur Führung. Anschließend kam auch der VfB zu guten Chancen, Christian Neubaur und Sebastian Rühl scheiterten per Doppelchance, Sönke Kragl wurde wohl freistehend im Strafraum gefoult und hätte nur noch einschieben müssen. In der zweiten Halbzeit rannte nur noch die Heimelf an – ohne aber Kapital daraus zu schlagen. Neubaur verzog freistehend am langen Pfosten. Weitere Chancen blieben gegen die vielbeinige Abwehr ungenutzt. Der SVW konnte in der Nachspielzeit den Deckel nicht drauf machen. So blieb es bis zum Ende spannend, wobei sich die Heimelf keine zwingenden Chancen mehr erspielen konnte. (hoe)

SV Eggelstetten – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 2:0 (1:0)

Die Heimelf ging aufgrund mehrer klarer Torchancen vor 130 Zuschauern als verdienter Sieger vom Platz. Die ersten beiden Torgelegenheiten hatten die Gäste durch Simon Stelzle, doch dieser scheiterte in am Pfosten (10.) und im direkten Duell an Torhüter Tobias Gerner. In der 41. Spielminute erzielte Felix Dirr mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern die 1:0-Führung für die Heimelf.

Felix Wanner bejubelt das 2:0 für Eggelstetten. Foto: Jessica Harlacher Foto: Jessica Harlacher

Die zweite Halbzeit bestimmten die Einheimischen dann klar, spielten aber ihre zahlreichen Angriffe nicht sauber zu Ende oder scheiterten durch Niklas Rössle am Pfosten. Die Entscheidung fiel in der 77. Spielminute, als Felix Wanner nach schöner Vorarbeit von Bernhard Gebhart überlegt aus zehn Metern einschob. (sve)

FC Donauried – SpVgg Altisheim-Leitheim 0:2 (0:1)

Johannes Förg traf per Elfmeter zur Führung (17.). Luca Jurida brachte nach dem Seitenwechsel mit seinem Treffer den 0:2-Sieg unter Dach und Fach. (AZ)