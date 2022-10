Gebrauchter Tag für den SV Wörnitzstein-Berg

Plus Der Fußball-Bezirksligist verliert das Nachholspiel im Stauferstadion gegen den neuen Tabellenführer, FC Günzburg, mit 0:3. Am Sonntag wartet der nächste schwere Brocken.

Am Mittwochabend stand die Nachholpartie vom fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen dem SV Wörnitzstein-Berg und dem FC Günzburg auf dem Spielplan. Die Partie fiel damals aufgrund der starken Regenfälle aus.