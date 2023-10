Fußball

Gerechtes Remis im Landkreis-Derby

Plus Der TSV Rain II und der SV Holzkirchen trennen sich mit 3:3. Der SV Wörnitzstein-Berg steigert sich gegen Gersthofen in der zweiten Hälfte - mit Erfolg.

Das Landkreis-Derby in der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen Holzkirchen und Rain II hatte am Ende keinen Sieger. Mit 3:3 wurden die Punkte geteilt. Davon profitierte der SVH, der sich in der Tabelle vom direkten Abstiegsrang 15 auf den Relegationsrang verbesserte. Erfolgreich verlief der Spieltag für den SV Wörnitzstein-Berg, der den TSV Gersthofen mit 3:1 bezwang.

SV Holzkirchen gleicht in den letzten Spielminuten noch aus

SV Holzkirchen – TSV Rain II 3:3 (1:2). Die Gäste taten sich schwer, in die Partie zu finden und hatten viele Ballverluste. Doch die Rieser konnten zunächst daraus kein Kapital schlagen. Doch in der 26. Minute brachte Stefan Neuwirt Holzkirchen in Führung. Danach fing sich der TSV Rain II aber und fand mehr Zugriff im Mittelfeld und im Spiel nach vorne. Nach einem Freistoß glich Fabian Miehlich zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause brachte Niko Schröttle die Gäste nach einer gut herausgespielten Aktion gar in Führung (43.).

