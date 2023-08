Fußball

Gerechtes Unentschieden mit bitterem Nachgeschmack für den TSV Rain

Plus Bayernliga Süd: Der TSV Rain kehrt mit einem 1:1 vom FC Gundelfingen zurück. Verlorenes Elfmeterschießen nach dem Spiel kostet Rain die Teilnahme am Toto-Pokal.

Von Gerd Jung

Bei hochsommerlichen Temperaturen haben sich der FC Gundelfingen und der TSV Rain in einer ansehnlichen Bayernligapartie mit 1:1 getrennt. Ein Novum gab es noch: Der siebte Spieltag der Bayernliga erhielt die Zusatzfunktion eines Pokalspieltags. Diese Entscheidung wurde vom Bayerischen Fußballverband (BFV) getroffen, wodurch die siegreichen Teams dieses Spieltags ihren Platz in der kommenden Pokalrunde im Jahr 2024 sicherstellten, während die unterlegenen Mannschaften aus dem Wettbewerb ausschieden.

Im Falle eines Unentschiedens war ein Elfmeterschießen vorgesehen, um einen Sieger zu ermitteln. Nachdem es nach 90 Minuten keinen Sieger gab, traten beide Teams zum Elfmeterduell an, um den Platz in der nächsten Pokalrunde zu erkämpfen. Am Ende bewies der FC Gundelfingen die größere Ruhe und Entschlossenheit und sicherte sich den Sieg im Elfmeterschießen mit einem Ergebnis von 5:3. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Blumenstädter im Toto-Pokal 2024 nicht vertreten sein werden.

