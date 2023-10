Gerechtes Unentschieden zwischen BC Huisheim und SV Otting

Plus Die SpVgg Ederheim müht sich in der A-Klasse Nord gegen den SV Schwörsheim. Der SV Wörnitzstein-Berg II trotzt Wechingen einen Punkt ab.

Nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen die SG Birkhausen/Munzingen kam der SpVgg Ederheim als Spitzenreiter der A-Klasse Nord zu einem mühsamen 1:0 bei Schwörsheim-Munningen. Auch Birkhausen/Munzingen (7:1 beim TKSV Donauwörth) als Verfolger gab sich keine Blöße. Der SV Wörnitzstein-Berg II trotzte dem SC Nähermemmingen-Baldingen ein 4:4 ab. Huisheim und Otting trennten sich im Lokalderby mit 2:2.

Eintracht T.R.B.. – SC Nähermemmingen-Baldingen 1:1 (0:0). Im ersten Spielabschnitt kamen beide Mannschaften zu guten Chancen. Johannes Templer verschoss nach 32 Minuten einen Handelfmeter. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel vor sich hin und man hätte meinen können, beide Mannschaften begnügen sich mit einem Unentschieden, In der 81. Minute erzielte dann aber Dominik Quaiser mit einem schönen Distanzschuss das 1:0. Kurz vor Schluss kamen die Gäste noch zum 1:1 nach einem Elfmeter, den Andre Gebele verwandelte. Zuschauer: 70. (tr)