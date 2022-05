Grenzenloser Jubel beim TKSV

Fußball Vorzeitig holt sich die Elf die Meisterschaft in der B-Klasse Nord I.

Beim TKSV Donauwörth ist der Jubel grenzenlos. Die Mannschaft holte sich in der B-Klasse Nord I vorzeitig die Meisterschaft. „Wir haben darauf hingearbeitet“, freut sich Vorsitzender Ali Öz.

Dass Titel und Aufstieg aber so früh schon gesichert werden konnten, sei für alle überraschend gekommen. Zu verdanken hat dies die Truppe von Trainer Özkan Yildirim dem bislang schärfsten Verfolger Otting, der in Amerdingen beim 2:3 alle drei Punkte liegen ließ. Der TKSV gab sich stattdessen gegen den SV Grosselfingen keine Blöße und gewann souverän mit 4:0. Robin Diethei, Fatih Özkan, Oguz A. Karabal und Can Ceylan besiegelten den Sieg vor heimischem Publikum.

Für Trainer Özkan Yildirim stellt der Triumph gleichzeitig den bestmöglichen Abschied dar. „Der Titel ist zweifellos verdient. Für mich persönlich ist es ein toller Abschied mit der Meisterschaft meine aktive Trainerkarriere ausklingen lassen zu dürfen. Vielen Dank und Glückwunsch an alle Spieler, Funktionäre, Fans und Unterstützer“, sagt der scheidende Übungsleiter.

Vorstand und Trainer hatten zu Saisonbeginn die Meisterschaft als Ziel ausgegeben. „Wir wussten aber nicht, ob es klappt“, sagt Ali Öz. Als zu Beginn der Rückrunde die Verfolger geschwächelt hätten, sei die Zuversicht gestiegen.

Grundlage für den Erfolg sei ein großer Zusammenhalt nicht nur im Team, „sondern auch im Umfeld“ gewesen. „In unserem Puzzle hat alles zusammengepasst“, sagt der Vorsitzende. Man sei von großen Verletzungen verschont geblieben und außerdem hätten die Spieler mit großem Trainingseifer ihre Ambitionen unterstrichen. Als Antreiber habe sich Kapitän Fatih Özkan erwiesen. Der 28-Jährige habe zudem mit seiner Torgefährlichkeit einen wesentlichen Anteil am Erfolg. Özkan hat bisher 15 Tore erzielt.

Drei Spieltage (und einige Nachholpartien) vor Saisonende habe aber gar nicht so richtig gefeiert werden können. Ein Teil der Mannschaft habe die Vorschriften des Fastenmonats Ramadan streng eingehalten. Weil schon mehr als zwei Jahrzehnte vergangen seien, als der TKSV (Türkischer Kultur- und Sportverein) in Donauwörth einen Aufstieg bejubeln konnte, soll zum Saisonende eine große Meisterfeier organisiert werden. Die Ramadan-Zeit ist dann auch vorbei.