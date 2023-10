Großsorheim gewinnt per Fallrückzieher gegen den SV Otting

Plus Fußball A-Klasse Nord: Die SG Großsorheim/Hoppingen siegt mit einem Traumtor in Otting. Wörnitzstein-Berg II unterliegt dem Spitzenreiter SpVgg Ederheim.

Mit einem absoluten Traumtor per Fallrückzieher sichert Christoph Beck der SG Großsorheim/Hoppingen drei Punkte gegen den SV Otting. Dem SV Wörnitzstein-Berg II gelingt keine Überraschung gegen den souveränen Spitzenreiter aus Ederheim.

Eintracht T.R.B. – TKSV Donauwörth 11:0 (8:0). Nach schwierigen Wochen für die Eintracht mit einigen Verletzten und Ausfällen konnte die Heimelf einen klaren 11:0-Sieg einfahren. Bereits im ersten Spielabschnitt konnte die Eintracht die Weichen auf Sieg stellen und ging mit 8:0 in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang nahm die Eintracht das Tempo raus, und die Gäste kamen zu ein paar Chancen. Der überragende Akteur an diesem Nachmittag war Johannes Templer mit sechs Toren. Zuschauer: 70. (trb)