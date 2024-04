Fußball

20:00 Uhr

Großsorheim revanchiert sich bei Birkhausen für die Hinspielpleite

Die Großsorheimer (mit Robert Kopp, in Gelb) setzten sich 2:0 gegen Birkhausen durch. Foto: Szilvia Izsó

Plus Ein 2:0-Sieg gegen Birkhausen lässt die SG in der A-Klassen-Tabelle klettern. Otting sagt Spiel gegen Wechingen ab. Ederheim tut sich gegen Maihingen schwer.

Die SpVgg Ederheim mühte sich bei Punktelieferant Maihingen zu einem 1:0-Sieg. Das reichte um den Vorsprung an der Tabellenspitze in der A-Klasse Nord auszubauen, nachdem Wechingens Spiel in Otting abgesagt wurde. Großsorheim setzt seine erfolgreiche Frühjahrsrunde fort.

SG Großsorheim/Hoppingen – Birkhausen-Munzingen 2:0 (0:0). Nichts zu holen gab es für die Gäste. Die Heimelf revanchierte sich für die Hinspielniederlage. Großsorheim/Hoppingen kommt nun auf neun Punkte aus den letzten fünf Partien. „Mann des Tages“ war Sandro Haller, der zunächst zum 1:0 (70. Minute) und danach auch noch zum 2:0 (82.) traf. Zuschauer: 60. (bi)

