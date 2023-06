Fußball

17:30 Uhr

Grümpelturnier in Buchdorf: Am Ende jubeln die „Schusseltaler“

Das Team „Schusseltaler“ hat das 43. Grümpelturnier in Buchdorf in der Kategorie "Mannschaften mit aktiven Fußballern" für sich entschieden.

Plus Beim Grümpelturnier in Buchdorf wird wieder drei Tage groß gefeiert. Ein Finalspiel geht sogar ins Elfmeterschießen.

Von Thomas Unflath

Zum mittlerweile 43. Mal hat der FSV Buchdorf am vergangenen Wochenende sein weit über die Region hinaus bekanntes Grümpelturnier veranstaltet. Bei besten Witterungsbedingungen war auf dem Gelände am Ortsrand für Sport, Stimmung und gute Unterhaltung gesorgt – das Fußball-Freizeit-Turnier hielt wieder alles, was sich die zahlreichen Gäste an den drei Tagen versprochen hatten.

Den Auftakt bildeten traditionell am Freitagabend die Alten Herren (AH). Nach der offiziellen Eröffnung durch Schirmherr Bürgermeister Walter Grob kämpften die Routiniers um den Turniersieg. Diesen sicherte sich am Ende die AH aus Kaisheim, die sich vor der zweiten Mannschaft von Buchdorf/Daiting durchsetzte. Rang drei ging an Buchdorf/Daiting I.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

