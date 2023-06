Fußball

05.06.2023

Gundelsheim feiert den Aufstieg

Plus Die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau setzt sich im Relegationsspiel gegen den FC Lauingen II mit 3:1 durch. Dabei hätte das Ergebnis gar höher ausfallen können. Wer der neue Trainer des Teams sein wird.

Von Stephanie Anton Artikel anhören Shape

Mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Lauingen II hat sich die SG TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau im Relegationsspiel den Aufstieg in die Kreisklasse gesichert. Der Zweitplatzierte der A-Klasse Nord setzte sich recht souverän durch. „Das Spiel hätte locker auch 5:1 oder 6:1 ausgehen können“, sagt Abteilungsleiter Klaus Berger.

Dabei hatte die Mannschaft der beiden Trainer Marco Singer und Benjamin Berger rund 20 Minuten gebraucht, um richtig ins Spiel zu finden. Lauingen II war in dieser Phase das bessere Team. Tim Aurnhammer hätte Gundelsheim dann aber in Führung bringen können, vergab jedoch. In der zweiten Halbzeit gab die SG dann richtig Gas und hatte etliche Chancen. Doch es dauerte bis zur 62. Spielminute, ehe Aurnhammer mit dem 0:1 für die verdiente Führung der SG sorgte. „Dann war die Spannung irgendwie raus“, musste Berger zugeben, denn von Lauingen II kam nicht mehr viel. Zehn Minuten nach dem ersten Treffer erhöhte David Meyer dann auf 0:2 – die Partie war entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen