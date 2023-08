Fußball

04.08.2023

Hiobsbotschaft für den TSV Rain

Plus Nach dem Aus im Pokal geht es für den TSV in der Bayernliga weiter. Der FC Ismaning ist zu Gast, doch Spieler fehlen. Und der Co-Trainer hat eine schlechte Nachricht.

Von Fabian Kapfer

Viel Zeit hat der TSV Rain derzeit wahrlich nicht. Sonntag gelang in der Bayernliga der Auswärtssieg in Garching, Dienstagabend flog die Mannschaft gegen Aindling aus dem Pokal und am Freitag kommt schon der FC Ismaning ins Georg-Weber-Stadion (Anpfiff 18.30 Uhr). Eine gezielte Vorbereitung auf den kommenden Gegner sei daher auch nicht möglich gewesen, so Trainer Tjark Dannemann: „Wir werden uns mit ihnen nicht genauer beschäftigen. Wir tun gut daran, den Flow aus den letzten Ligaspielen mitzunehmen und unsere Abläufe zu verbessern.“ Dabei werde auch gegen Ismaning allerdings wieder rotiert, so der Coach.

Bei der 0:2-Niederlage in Aindling stand im Vergleich zum Spiel in Garching nur Matej Rados auf dem Platz. Sonst hatte es zehn Wechsel in der Startelf gegeben, auch um im Ligaspiel am Freitag eine fitte Mannschaft auf den Platz zu bekommen. Die Niederlage ärgere ihn trotzdem sehr, so Dannemann. „Wir wollten schon weiterkommen. Allerdings mussten wir bei dem Mammutprogramm im Team wechseln.“ Er sei überzeugt, dass man das Derby ohne die Gelb-Rote Karte gegen Rados auch hätte gewinnen können. Beim Platzverweis habe dem Schiedsrichter für Dannemanns Geschmack „extrem das Fingerspitzengefühl gefehlt.“

