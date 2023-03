Vertrauensbruch: Ilhan Sönmez schmeißt seinen Trainerjob beim TSV Bäumenheim hin

Plus Wie der Fußball-Abteilungsleiter die Situation erklärt und wer Sönmez nun als Übungsleiter nachfolgt.

Ilhan Sönmez ist nicht mehr Trainer des TSV Bäumenheim. Auf AZ-Nachfrage erklärt der 45-jährige Übungsleiter, der seit der Jahreswende 2019/2020 Trainer des A-Klassisten ist: „Ich bin selber zurückgetreten, da es intern einen Vertrauensbruch gegeben hat. Es war für alle Verantwortlichen und vor allem für die Mannschaft sehr spontan. Da dieser Vertrauensbruch im Trainerstab stattfand und Metus Curkoli mein Co-Trainer ist, haben wir beide die Reißleine gezogen. Ich bin ein echter Bäumenheimer und mir fiel die Entscheidung nicht leicht.“