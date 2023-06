Fußball im Kreis Donau

vor 18 Min.

Ligeneinteilung: In dieser Klasse spielt Ihr Verein

Plus Kreisspielleiter Wolfgang Beck hat die vorläufige Ligeneinteilung für die Saison 2023/24 vorgenommen. Die Vereine haben nun eine Woche Zeit für Einsprüche.

Von Stephanie Anton Artikel anhören Shape

Kaum sind die Relegationsspiele eine Woche vorüber, richtet sich der Blick schon wieder auf die neue Spielzeit im Fußball, die Saison 2023/24. Bei den Vereinen laufen die Planungen auf Hochtouren, ebenso wie bei Kreisspielleiter Wolfgang Beck. Dieser hat nun die vorläufige Ligeneinteilung des Fußball-Kreises Donau an die Vereine versandt. Diese haben nun eine Woche Zeit für Einsprüche, danach beginnen die Spielleiter mit den Einteilungen der Partien.

Beck findet, die Einteilung sei „logisch aufgebaut“. In den Kreisligen gebe es diesmal jeweils 15 Teams, da aus den Bezirksligen gleich vier Teams in den Kreis Donau abgestiegen sind. Er sei aber zuversichtlich, dass man im nächsten Jahr wieder zu 14er Ligen zurückkehren könne. Generell beziehe er geografische Gegebenheiten in die Einteilung mit ein, jedoch gibt er zu: „Es gibt immer Wünsche, die wir nicht erfüllen können."

