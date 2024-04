Fußball

Im Titelrennen lässt der SV Mauren etwas nach

Die SG Flotzheim/Fünfstetten (in Schwarz: Torwart Hannes Scharr) hat dem SV Mauren (in Gelb-Schwarz: Simon Löfflad) ein Remis abgerungen.

Plus Fußball-Kreisklasse Nord 1: Während Spitzenreiter Monheim in Megesheim siegt, muss Verfolger Mauren sich mit einem Punkt begnügen.

Mit einem 2:0-Erfolg in Megesheim hat Spitzenreiter TSV Monheim am 20. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausgebaut, denn Verfolger Mauren kam in Flotzheim nicht über ein 1:1 hinaus. Der Abstand des SVM zum Dritten, dem Sportclub D.L.P, beträgt nur scheinbar komfortable zwölf Zähler, denn die Rieser haben noch zwei Spiele nachzuholen.

Am Tabellenende noch nicht aufgegeben hat der Vorletzte Wolferstadt/Wemding II, der überraschend mit 1:0 gegen Mönchsdeggingen siegte und so den dritten Sieg in Folge verzeichnen kann. Die Partie des Lauber SV gegen den Sportclub D.L.P. wurde abgesagt.

