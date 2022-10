Immer die „gleiche Leier“ beim TSV Rain II

Plus Gegen den FC Affing muss die U 23 des TSV Rain die nächste Niederlage hinnehmen. Der SV Wörnitzstein-Berg braucht für seine drei Treffer nur zwölf Minuten.

Wieder keine Punkte für den TSV Rain II. Im Spiel gegen Affing reichte ein Tor durch einen Elfmeter nicht aus, um am Ende Zählbares zu holen. Besser machte es da der SV Wörnitzstein-Berg in Meitingen.