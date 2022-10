Fußball

20:30 Uhr

Irre zweite Hälfte im Spiel des SV Feldheim

In der Partie SC Rohrenfels gegen SV Feldheim (in Blau) gab es vor allem in der zweiten Hälfte richtig viel zu sehen.

Plus Nach einem eher langweiligen Herbstkick in den ersten 45 Minuten geht es nach der Pause beim SC Rohrenfels richtig zur Sache. Münster kommt zu glanzlosem Sieg.

Artikel anhören Shape

Wer sich am Sonntagnachmittag entschied, den Sportplatz des SC Rohrenfels nach den ersten „überschaubaren“ 45 Minuten zu verlassen, dürfte sich in Nachhinein durchaus geärgert haben. Denn während sich die Akteure des SCR und SV Feldheim bis dahin einen eher langweiligen Herbstkick, der in eine 0:1-Pausenführung der Gäste mündete, geliefert hatten, wurde es im zweiten Abschnitt deutlich ansehnlicher. Am Ende stand ein 5:2-Sieg des SVF. Auch Münster gewann sein Spiel, jedoch weitaus unspektakulärer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen