Jeremy Kole lässt Donaumünster jubeln

Plus Der SV Donaumünster-Erlingshofen gewinnt in der Kreisklasse Nord 2 mit 1:0 beim VfB Oberndorf. Eggelstetten und Altisheim-Leitheim gehen leer aus.

Ein spannendes Lokalderby lieferten sich am 11. Spieltag der Kreisklasse Nord 2 der VfB Oberndorf und der SV Donaumünster-Erlingshofen. Am Ende gewannen die Gäste 1:0, damit bleibt der Kreisliga-Absteiger als Vierter Teil der eng beieinanderliegenden Spitzengruppe. Neben Oberndorf mussten auch der SV Eggelstetten – beim neuen Tabellenführer Ehingen-Ortlfingen – und die SpVgg Altisheim-Leitheim Niederlagen hinnehmen.

VfB Oberndorf – SV Donaumünster-Erlingshofen 0:1 (0:1). In der vergangenen Woche noch den Ligaprimus zu Fall gebracht, musste der VfB Oberndorf jetzt eine Niederlage einstecken. Der erste nennenswerte Abschluss der Partie war den Hausherren vergönnt, Tobias Miller scheiterte nach einer knappen Viertelstunde an Gäste-Keeper Kevin Abold. Wenig später durfte Mathias Mayr auf der Gegenseite sein Können zeigen und parierte eine gute Chance der Gäste. Im weiteren Spielverlauf kam der SVDE immer besser in die Partie. Mit mehreren Möglichkeiten scheiterte Donaumünster am starken VfB-Schlussmann Mathias Mayr. Nach knapp 35 Minuten vollendete dann Jeremy Kole einen mustergültigen Konter und schob zum 0:1 SVDE ein.

