Fußball

vor 12 Min.

Jetzt geht es für Ebermergen und Bäumenheim um den Aufstieg

Plus Der TSV Ebermergen und Fatih Spor Bäumenheim bestreiten entscheidende Relegationsspiele. Wie sich der TSV vorbereitet und warum Fatih Spor auf dem Papier Favorit ist.

Von Stephanie Anton

Die erste Hürde hat der TSV Ebermergen im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga genommen. Mit 2:1 setzte sich das Team am Samstag gegen den SSV Neumünster-Unterschöneberg durch. Jetzt steht die zweite und letzte Relegationsrunde für die Mannschaft an. Am Donnerstag trifft der TSV auf den SV Neuburg/Kammel, der sich in der ersten Runde gegen den BC Schretzheim durchgesetzt hatte – ebenfalls mit 2:1.

Das Spiel war zunächst auf Freitag terminiert. Doch Kreisspielleiter Wolfgang Beck verlegte die Partie um einen Tag nach vorne auf Fronleichnam. „Da bei einigen Spielen die Austragungsorte zu nah beieinander liegen, haben wir die Daten für die Spiele nochmals geändert. Wir möchten dadurch vermeiden, dass Zuschauer nicht alle Spiele anschauen können“, erklärte Beck die Verlegung. Bis dahin bereitet sich der TSV Ebermergen „ganz normal“ auf das Spiel in Holzheim (Landkreis Dillingen) vor, wie Abteilungsleiter und TSV-Vorstand Tobias Tusch sagt. „Wir können nur gewinnen. Keiner hat damit gerechnet, dass es für uns so weit geht“, so Tusch.

