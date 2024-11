Johannes Hanfbauer: „Auf die Tabelle schauen wir nach der Winterpause“

Der TSV Rain II steht zur Halbzeit dieser Saison auf dem zehnten Platz der Tabelle in der Kreisliga Ost. Wie ist Ihr bisheriges Fazit zur aktuellen Spielzeit?

JOHANNES HANFBAUER: Bis jetzt ist es schon die erwartet schwere Saison für uns. Wir haben einige Spiele mit Leistungsschwankungen dabei, wo viele Spieler einfach nicht an ihr Leistungsniveau gekommen sind. Das ist aber normal, wir haben mit die jüngste Mannschaft der Liga und da gehören Leistungsschwankungen auch einfach dazu. Im Großen und Ganzen haben wir aber auch sehr viele gute Spiele gemacht, wo wir dann auch verdient gewonnen und abgeklärt gespielt haben. Wir haben aber natürlich auch Partien dabeigehabt, wo wir zu viele Fehler gemacht haben, und dann eben auch nicht an unser Leistungslimit gekommen sind. Zum Teil unglücklich oder auch verdient haben wir dann einige Punkte hergeschenkt und stehen jetzt mitten in der Tabelle.

