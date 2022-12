Johannes Hanfbauer verlängert in Altisheim

Plus Der 31-Jährige bleibt der Spielvereinigung mindestens eine weitere Saison erhalten. Was den Ausschlag für die Entscheidung des Trainers gab.

Die SpVgg Altisheim-Leitheim hat vor dem Jahreswechsel eine wichtige Personalie geklärt. Trainer Johannes Hanfbauer hat seine Zusage für eine weitere Fußball-Saison erteilt. Und das aus gutem Grund.