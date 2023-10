Johannes Hanfbauer: „Wir müssen dreckig spielen“

Rains U 23-Trainer Johannes Hanfbauer gibt vor, wie sein Fußball-Team gegen Günzburg auftreten muss. Wörnitzstein ist zu Gast bei einem Ex-Landesligisten.

Nach zuletzt positiven Ergebnissen fährt die Bezirksliga-Fußballmannschaft des SV Wörnitzstein-Berg selbstbewusst nach Neuburg. Der VfR hatte dagegen zuletzt nur selten Grund zum Jubeln. Ebenso wie der TSV Rain, der den FC Günzburg empfängt.

VfR Neuburg – SV Wörnitzstein-Berg (Samstag, 15 Uhr). Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage geht der SV Wörnitzstein-Berg selbstbewusst in die Auswärtspartie gegen den ehemaligen Landesligisten aus Neuburg. Das Erfolgsrezept des SVW ist auch in dieser Saison wieder eine kompakte Defensive. „Wir lassen aktuell hinten nur sehr wenig zu, so auch beim 0:0 gegen Hollenbach vergangene Woche. Das Spiel war in Summe arm an Torchancen, hatte aber dennoch viel Tempo und Zweikämpfe. Die defensive Stabilität gehört schon seit ein paar Jahren zu unseren Stärken“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Trotzdem wolle man auch nach vorne Gefahr ausstrahlen. „Aus meiner Sicht gibt es überhaupt nichts zu kritisieren, wir spielen bisher eine richtig gute Saison. Wenn man dennoch etwas finden will, ist das sicher unsere Chancenverwertung, da können wir sicher noch zulegen.“ Tatsächlich liefert der Tabellendritte in der Rangliste der erzielten Treffer aktuell nur den siebten Platz.

Beim kommenden Gegner Neuburg hofft der SVW allerdings auf eine treffsichere Offensive: „In Neuburg findet diese Saison ein ziemlicher Umbruch statt. Wir haben letztes Jahr in Neuburg gewonnen, das würden wir natürlich gerne wiederholen“, so Schmidbaur. Das Momentum liegt sicher auf Seiten des SVW, der sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen eingefahren hat. Gegner Neuburg konnte dagegen nur eins der vergangenen vier Spiele für sich entscheiden.

TSV Rain II blieb gegen Gundelfingen unter seinen Möglichkeiten

TSV Rain – FC Günzburg (Sonntag, 15 Uhr). Der TSV Rain II musste sich im Duell mit dem FC Gundelfingen II geschlagen geben. 1:3 verlor die Mannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer. „Wir sind gegen Gundelfingen unter unseren Möglichkeiten geblieben. Wir waren einfach zu passiv und haben ohne Selbstvertrauen gespielt“, ärgert sich der Rainer Trainer. Dabei hatte die zweite Mannschaft des TSV zur Halbzeit geführt. Doch zur zweiten Hälfte gab Rain die Führung aus der Hand und kassierte drei Gegentore. Nach der neunten Saisonniederlage ist der TSV auf Platz 14 abgerutscht und steht weiterhin auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Dennoch zeigt sich Hanfbauer optimistisch: „Im Training präsentieren sich die Spieler gut. Wir müssen das jetzt einfach auf den Platz bringen, dann holen wir auch unsere Punkte.“

Der FC Günzburg ist im kommenden Spiel zu Gast in Rain. Die Günzburger Mannschaft steht auf dem siebten Platz. „Sie sind im Gesamtpaket sehr gut. Günzburg ist eine eingespielte Mannschaft mit individuell guten Spieler, die auch im Alleingang ein Spiel entscheiden können“, analysiert Hanfbauer. Er erwartet von seiner Mannschaft, dass diese zielstrebiger und aggressiver spielt. Zu den Gegentoren und den Problemen in der Abwehr sagt er: „Wir müssen einfach dreckig spielen und versuchen, die Null zu halten. Klar wird das gegen Günzburg schwer, aber wir werden alles versuchen. Die komplette Mannschaft muss gierig sein, ohne Gegentor aus dem Spiel zu gehen.“ Matthias Kühling wird im Kader für Günzburg fehlen. Zudem sind ein bis zwei weitere Spieler vor dem Heimspiel gesundheitlich angeschlagen.