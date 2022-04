Jubelt der TSV Rain wieder im Derby?

Plus Der TSV Rain erwartet am Samstag den VfB Eichstätt. Vor der Partie gibt es einige Rückkehrer bei den Tillystädtern, ein wichtiger Akteur ist jedoch weiter fraglich.

Eine wichtige Erkenntnis aus der Niederlage am Dienstag gegen Illtertissen sei, dass man auch mit den Spitzenteams der Liga mithalten könne, sagt Christian Krzyzanowski. Seine Mannschaft ließ mit einer 1:0-Führung bis zur 70. Minute fast gar nichts zu, um nach zwei schnellen Gegentoren doch noch ohne Punkte dazustehen. Mit dem VfB Eichstätt wartet am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) nun schon der nächste Gegner, den Krzyzanowski „sehr stark“ einschätzt. Im Hinspiel jubelte der TSV Rain auswärts nach einem knappen 1:0-Erfolg. Vor dem zweiten Heimspiel innerhalb einer Woche gibt es gute Neuigkeiten bei den Tillystädtern.