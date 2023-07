Fußball

17:00 Uhr

Rains Jürgen Meissner: „Wir können in der Bayernliga mitspielen“

Im Auftaktspiel gegen den SV Kirchanschöring zog der TSV Rain zwar den Kürzeren, zeigte aber eine ansprechende Leistung. Das Bild zeigt Gabriel Hasenbichler (in Blau) im Laufduell.

Plus Welche Schlüsse der Sportliche Leiter des TSV Rain, Jürgen Meissner, aus der Auftaktpleite zieht. Wenn Sonthofen zum Heimspiel anreist, ist ein neuer Spieler im Kader.

Nicht richtig enttäuscht, aber auch nicht glücklich – so erging es wohl nicht wenigen Fans des TSV Rain nach dem Auftaktspiel der Fußball-Bayernliga gegen den SV Kirchanschöring, bei dem die Tillystädter kurz vor Schluss noch das zweite Gegentor zur 1:2-Niederlage kassiert hatten. Sportlicher Leiter Jürgen Meissner ging es da nicht anders: „Ich war schon enttäuscht, dass wir nichts mitgenommen haben. Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen, denn in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel.“ Zumindest wisse das nahezu komplett neu zusammengestellte Team jetzt, wo es stehe: „Ich behaupte mal vorsichtig: Wir können in der Bayernliga mitspielen.“

Der Sportliche Leiter ist "positiv überrascht"

Vom ersten Spiel des TSV Rain sei er positiv überrascht gewesen, obwohl die Mannschaft ein wenig gebraucht habe, um ins Spiel zu finden, und deshalb unglücklich das 0:1 kassiert habe. Dennoch sei er, einmal abgesehen vom Ergebnis, „hochzufrieden“. Bei dem ein oder anderen Spieler sei er sich zuvor nicht sicher gewesen, ob es für die Bayernliga reiche. Zumal der TSV in der Vorbereitung nur gegen Teams aus darunter rangierenden Ligen gespielt und sich dabei mitunter schwergetan habe. Das sehe nun anders aus.

