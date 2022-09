Jürgen Sorg schießt die SpVgg Riedlingen in den Tabellenkeller

Plus SpVgg verliert das Derby 1:3 – Nutznießer ist Donaumünster, das die rote Laterne durch den Sorg-Hattrick abgibt. Wemding patzt in Hainsfarth. Mertingen kommt nicht über 0:0 hinaus.

Es läuft irgendwie nicht richtig für die Fußball-Teams aus dem DZ-Gebiet in der Kreisliga Nord. Mit Ausnahme von Aufsteiger SG FSV Buchdorf/Daiting, der gegen Holzheim gewann und auf dem dritten Platz rangiert. Donaumünster konnte sich mit dem Sieg in Riedlingen etwas hocharbeiten, wenngleich beide Teams nun punktgleich sind. Die Stadtteilelf hat nun den letzten Tabellenplatz inne. Durch das 0:0 gegen Alerheim steht Absteiger Mertingen ebenfalls im Tabellenkeller.