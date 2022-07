Fußball

17:00 Uhr

Kampfstarke Buchbacher gastieren beim TSV Rain

Plus Für den TSV Rain steht das nächste Heimspiel in der Regionalliga an. Selbstvertrauen konnte sich das Team bereits unter der Woche holen.

Von Fabian Kapfer

Es ist noch gar nicht so lange her, als sich der TSV Rain und der TSV Buchbach das letzte Mal begegnet sind. Das 0:0 im April war ein Abnutzungskampf zwischen beiden Mannschaften, das wohl den wenigsten Zuschauerinnen und Zuschauern lange in Erinnerung blieb. Rain sammelte immerhin einen wichtigen Punkt für den Klassenerhalt. Nun treffen die beiden Teams am Samstag (17 Uhr) im Georg-Weber-Stadion wieder aufeinander. Die Blumenstädter konnten für dieses Duell bereits unter der Woche Selbstbewusstsein tanken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen