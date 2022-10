Kann der TSV Rain die SpVgg Unterhaching wieder ärgern?

In der Vorsaison gelang dem TSV zu Hause ein Überraschungssieg gegen den ehemaligen Bundesligisten. Nun ist das Team von Sandro Wagner aber deutlich gefestigter.

Am 16. Oktober 2021 gelang dem TSV Rain in der Fußball-Regionalliga ein Coup, den der Mannschaft nur wenige zugetraut hatten. In letzter Minute schlug der TSV durch einen Treffer von Jonas Greppmeir die SpVgg Unterhaching mit 2:1. Deren Trainer und Ex-Bundesligaprofi Sandro Wagner gratulierte bei der Medienrunde im Rainer Sportheim zwar etwas zerknirscht, aber fair dem TSV zum Sieg. Fast ein Jahr danach ist seine Mannschaft wieder in der Blumenstadt zu Gast. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr.

Seitdem hat sich allerdings einiges geändert. Beim TSV Rain gab es im Sommer bekanntlich einen großen Umbruch. Unterhaching hingegen konnte sich punktuell verstärken und begehrte Spieler wie Torjäger Patrick Hobsch halten. Zudem hat der Klub die Konstanz gefunden, die in der abgelaufenen Saison oft gefehlt hat. In dieser Spielzeit führt Haching souverän mit 41 Punkten aus 17 Spielen die Liga an. Coach Sandro Wagner – einst Bundesligastürmer unter anderem beim FC Bayern oder in Hoffenheim – hat einige Spieler im Kader, die Erfahrung aus dem Profibereich mitbringen.

Ein Talent ähnlich wie Karim Adeyemi?

Rains Trainer Martin Weng sagt: „Von der individuellen Qualität ist das Wahnsinn. Gegen Aschaffenburg hatten sie bis auf einen Spieler nur Leute dabei, die schon mal in der zweiten oder in der dritten Liga gespielt haben.“ Der einzige, der auf die Erfahrung in den höheren Ligen noch nicht zurückgreifen kann, ist der 17-jährige Maurice Krattenmacher, der von vielen Experten zu den größten Talenten im deutschen Fußball gezählt wird. Auch Bayerns Ex-Co-Trainer Hermann Gerland lobte den jungen Spieler bereits.

Immer wieder finden sich in den Reihen der SpVgg vielversprechende Talente – und der Verein verdient gut daran. Der Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi von Salzburg zu Borussia Dortmund brachte Haching vor der Saison mehrere Millionen ein, weil er dort ausgebildet wurde. Präsident Manfred Schwabl erklärte im Gespräch mit der TZ bereits, dass Krattenmacher künftig möglicherweise eine ähnlich große Summe in die Kassen spülen könnte: „Maurice wird wirtschaftlich eine ähnlich große Größenordnung werden wie bei Karim.“

Der TSV Rain darf sich keine großen Fehler erlauben

Für den TSV Rain geht es deswegen noch einmal mehr darum, wenig Fehler zu machen. „Sie bestrafen das sofort. Unterhaching spielt eine sehr abgezockte und souveräne Runde.“ Seine eigene Mannschaft, so Weng, habe zuletzt deutlich mehr offensive Akzente setzen können. Das liegt auch an den Alternativen, die sich dem Trainer wieder bieten. „Die Personalsituation spielt da sicherlich eine große Rolle. Allerdings haben wir gegen Aubstadt auch deutlich mehr zugelassen, als in den Spielen zuvor.“

Das möchte Weng gegen die Hachinger vermeiden. Deshalb sei das Thema Absicherung und Verteidigen ein Schwerpunkt in dieser Trainingswoche gewesen. Auch in der Videoanalyse wurden einige Szenen aus dem Spiel gegen Aubstadt gezeigt. „Es ist wichtig, weil Unterhaching mit Fetsch und Hobsch zwei gefährliche Stürmer vorne drin hat“, betont Weng.

Der Rasen im Georg-Weber-Stadion könnte ein Vorteil sein

Dass das Spiel im Georg-Weber-Stadion stattfindet, könnte für Rain zum Vorteil werden. Zuletzt mühten sich einige Mannschaften auf dem etwas tieferen Rasen. Zudem kann Rain auch auf eine beachtliche Punkteausbeute vor eigenem Publikum blicken.

Vor dem schweren Spiel gegen den Spitzenreiter ist Kevin Nsimba fraglich, Keeper Kevin Schmidt fehlt aus privaten Gründen. Sonst sind alle Akteure im Rainer Dress fit. Damit hat der TSV-Trainer seit längerer Zeit wieder die Qual der Wahl, wer im Aufgebot landet. „Ich stehe schon vor einer schwierigen Entscheidung. Ein paar Spieler werden am Samstag nicht im Kader stehen können.“