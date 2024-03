Keine Punkte für Staudheim und Holzheim/Münster

Keinen guten Spieltag erlebten die Teams aus dem Kreis Donau-Ries in der A-Klasse Neuburg. Staudheim und Holzheim/Münster unterlagen in ihren Nachholpartien.

SC Feldkirchen – FC Staudheim 2:0 (2:0). Die Vorzeichen bei diesem Kellerduell waren klar: Für beide Mannschaft durften dieses Match keinesfalls verlieren. Dementsprechend war die Spielweise der Teams von Anfang an sichtbar: Der Gast wollte über Ballbesitz ins Spiel kommen, während die Heimelf zumeist nur mit langen Bällen agierte. Auf beiden Seiten sprangen zunächst keine Chancen heraus. In der 26. Minute fiel die Führung für die Gastgeber, als sie einen Konter über die rechte Seite spielten und Nazari Safiullah mit einem Heber das 1:0 erzielte. Den Staudheimern war der Schock deutlich anzumerken. Erst recht, als kurz vor der Pause bei einem weiteren Konter der Ball über Grmay Ermias zu Felix Meder kam und dieser zum 2:0 einschob. Nach dem Wiederbeginn setzten die Gäste noch mehr auf Offensive, brachte aber letztlich nichts Zählbares zustande. Den Deckel auf dieses Spiel hätte beinahe Nazari Safiullah in der 65. Minute draufgemacht, als er nach einer Ecke mit seinem Kopfball nur den Pfosten traf. (scf)

SG Holzheim/Münster – SV Bertoldsheim 1:2 (0:1). Die Hausherren starteten stark in diese Begegnung gegen den Favoriten, waren auffällig spiel- und zweikampfstark. Nach zehn Minuten hätte es auch gut und gerne 1:0 stehen können, als Christoph Gietl aus 16 Metern völlig frei zum Schuss kam. Seinen halbhohen Schlenzer parierte aber Gästekeeper Aaron Scheunig. Den ersten Treffer markierte der Tabellenführer durch einen sehenswerten Heber von Janek Kugler, der von Philipp Stadler auf die Reise geschickt worden war. Die umkämpfte und teilweise sehr intensiv geführte Partie blieb in der Folge offen. Der SVB legte erst 20 Minuten vor Schluss das aus seiner Sicht beruhigende zweite Tor nach. Dieses Mal war Lukasz Kacprzak erfolgreich. Die Spielgemeinschaft steckte aber auch danach nicht auf und kam durch Marvin Osman noch zum Anschlusstreffer. Dieser fiel aber erst wenige Minuten vor dem Abpfiff, sodass es am Ende beim knappen Erfolg für den SV Bertoldsheim blieb. (mwe)

