Fußball

vor 35 Min.

Keine Siege für die Top-Teams der Kreisklasse Nord I

Plus Flotzheim und Deiningen lassen in der Kreisklasse Nord I Punkte liegen. Harburger Kicker unterliegen. Mauren fährt dagegen 2:1-Sieg ein.

Die Fußball-Kreisklasse Nord I bleibt weiterhin spannend und das Vorderfeld eng zusammen. Von Rang eins bis acht sind es nur vier Punkte Differenz. Spitzenreiter Flotzheim/Fünfstetten spielte beim 0:0 ebenso unentschieden wie Verfolger SpVgg Deiningen. Die Erfolgsserie des TSV Harburg ging am Sonntag mit einem 1:2 in Mönchsdeggingen zu Ende. Auch Ebermergen und Monheim konnten nicht gewinnen, dafür kehrte der SV Mauren nach der Derby-Niederlage in Harburg wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Spielgemeinschaft des TSV Wolferstadt mit dem TSV Wemding II bleibt im Tabellenkeller.

