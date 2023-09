Klarer Erfolg für den SV Donaumünster-Erlingshofen

Plus Nach dem 5:1-Erfolg bleibt Donaumünster in der Spitzengruppe der Kreisklasse Nord II. Altisheim verliert das Spiel gegen Unterthürheim auch nach dem Trainerwechsel.

Kreisliga-Absteiger SV Donaumünster-Erlingshofen hat sich im noch relativ großen Spitzenfeld der Kreisklasse Nord II eingenistet. Nach dem 5:1 über den FC PUZ steht das Team von Jürgen Sorg bei zehn Punkten nach vier Spielen und hat bereits 16 Treffer erzielt. Oberndorf und Eggelstetten mussten sich ambitionierten Gegnern geschlagen geben. Im Tabellenkeller musste die SpVgg Altisheim-Leitheim auch im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Johannes Hanfbauer 0:2 geschlagen geben und bleibt weiter punktlos.

SV Donaumünster-Erlingshofen – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 5:1 (2:0). Im Spiel zwischen dem SV Donaumünster/Erlingshofen und dem FC Pfaffenhofen-Untere Zusam blieben zunächst zahlreiche Chancen der Hausherren ungenutzt, ehe die Gäste mit ihrer ersten Chance fast das 0:1 erzielten, dabei jedoch nur den Pfosten trafen. In der 31. Minute war es dann Spielertrainer Jürgen Sorg, der mit einem sehenswerten Freistoß das 1:0 markierte. Nur wenige Minuten zwang Sorg aus ähnlicher Position mit seinem Freistoß die Gäste-Abwehr zum Eigentor und damit zum 2:0. Kevin Abold war es zu verdanken, dass dies der Pausenstand war, indem er den Anschlusstreffer mit einer Glanzparade verhinderte.