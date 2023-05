Kopf-an-Kopf-Rennen in der A-Klasse Nord

Am letzten Spieltag fällt die Entscheidung um den Titel zwischen Gundelsheim/Weilheim-Rehau und Megesheim. Auch am Tabellenende geht es eng zu.

Mit einem 4:1-Sieg in Otting hat Gundelsheim/Weilheim-Rehau zu Spitzenreiter Megesheim aufgeschlossen. Vor dem letzten Spieltag liegen nun beide Teams gleichauf mit je 55 Punkten an der Tabellenspitze. Gundelsheim/Weilheim-Rehau hat in jedem Fall die Relegation sicher, kann aber nun doch noch Meister werden. Um den Klassenverbleib werden Großsorheim/Hoppingen und möglicherweise der SV Wörnitzstein-Berg II kämpfen müssen.

Eintracht Tagmersheim/Rögling/Blossenau – SC Wallerstein 4:2 (0:0). In einer schwachen ersten Hälfte passierte nicht viel, die Gäste machten hinten zu und der Heimelf fehlten die Ideen. Nach der Halbzeit wachten beide Teams auf und es wurde eine bessere Partie mit dem besseren Ende für die Heimelf. Am Ende war es ein verdienter 4:2 Sieg für die Eintracht. Für die Eintracht erzielte Johannes Templer zwei Tore. (ke)

SV Otting – TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau 1:2 (1:2). Schon in der 10. Minute musste die Heimelf den Rückstand durch Jonas Meusel hinnehmen. Das 2:0 viel dann schon sieben Minuten später durch Markus Meyr. Nur eine Minute später kamen die Hausherren zum verdienten Ausgleich durch Daniel Roßkopf. Der SVO war nun den Gästen ebenbürtig. Im zweiten Durchgang war das Spiel auf beiden Seiten sehr zerfahren. David Meyer und Dominik Gehring stellten den 1:4-Endstand her. (sv)

BC Huisheim – TKSV Donauwörth 4:1 (2:0). Trotz keiner übermäßig guten Leistung siegte die Heimelf verdient. Bereits in der 10. Minute erzielte Janos Steib nach Vorlage von Andreas Hirschbeck das 1:0. Nach einer erneuten Hirschbeck-Vorlage schob Heinrich Straßer den Ball überlegt zum 2:0 ins Tor (25.). Fortan spielte der BCH zu sorglos, sodass Yunus Temizyürek nach einem abgeblockten Freistoß per Flachschuss der Anschlusstreffer gelang (65.). In der 75. Minute sorgte Tim Kannler nach einem zu kurz abgewehrten Schuss für das 3:1. Fünf Minuten vor Schluss glückte Andreas Hirschbeck nach Zuspiel von Manuel Schuster das 4:1. (bc)

SV Wörnitzstein-Berg II – FSG Mündling-Sulzdorf 1:5 (0:0). Nach einem torlosen ersten Durchgang kamen die Gäste besser ins Spiel. Johannes Fritz glückte das 0:1. Danach trafen Michael Fritz und erneut Johannes Fritz. Als Valentin Avdullahi in der 84. Minute auf 1:3 verkürzte, war die Vorentscheidung schon gefallen. Auf 5:1 für die Gäste erhöhten Alexander Klaus und mit einem weiteren Treffer Johannes Fritz. (AZ)

SC Nähermemmingen-Baldingen – SG Großsorheim/Hoppingen 1:0 (1:0). In den ersten 30 Minuten hatte die Heimmannschaft das Geschehen im Griff und führte nach einer starken Einzelaktion von Tim Angerer, der das 1:0 für den SCNB erkämpfte. Gleich im Anschluss versäumte es die Heimelf, auf 2:0 zu erhöhen.

Danach übernahmen die Gäste aus Großsorheim/Hoppingen das Kommando und erhöhten den Druck. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten konnte die Heimelf den Sieg ins Ziel retten – vor allem dank einer starken Leistung von Torhüter Philip Rebbe. Dieser parierte kurz vor Schluss noch einen umstrittenen Elfmeter für die Gäste. (AZ)