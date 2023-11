Fußball

vor 48 Min.

Kreis-Derby und Mammutaufgabe für Wörnitzstein und Rain II

Plus Fußball-Bezirksliga: Wörnitzstein will sich mit einem Derby-Sieg gegen Holzkirchen in die Pause verabschieden. Rain II bekommt es mit einem Schwergewicht zu tun.

Von Patrick Widinger, Julian Pilz

Am letzten Spieltag des Jahres in der Fußball-Bezirksliga trifft der SV Wörnitzstein-Berg auf den SV Holzkirchen. Beide Mannschaften wollen das Derby gewinnen, der größere Druck liegt bei den Riesern. Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr in Holzkirchen. Zur gleichen Zeit darf Rains zweite Mannschaft den FC Stätzling bei sich begrüßen – ein echtes Topteam, das für die strauchelnden Blumenstädter zur Mammutaufgabe werden dürfte.

Während der SV Wörnitzstein-Berg der Winterpause angesichts der guten Tabellenpositionierung entspannt entgegenblicken kann, ist beim Aufsteiger SV Holzkirchen Druck auf dem Kessel. Die Rieser stehen auf einem Abstiegsplatz und wollen sich mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden. Das Landkreisderby will aber auch der SV Wörnitzstein-Berg gewinnen, schließlich geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige.

