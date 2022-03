Fußball

18.03.2022

Kreisklasse Nord 1: Von Hoffnungen und Corona-Fällen

Die FSG Mündling/Sulzdorf (in Blau Georg Heckel) muss ihren Start in die Rückrunde wegen mehrerer Corona-Ausfälle verschieben.

Plus Am Wochenende stehen in der Kreisklasse Nord 1 einige Nachholspiele an. Es gibt aber schon eine Spielverlegung. So lief die Vorbereitung der Mannschaften.

Von Thomas Unflath

Mit mehreren Nachholspielen startet am Sonntag die Kreisklasse Nord I ins Frühjahr – bis auf die SG FSV Buchdorf/Daiting und die FSG Mündling-Sulzdorf sind dabei schon alle DZ-Mannschaften im Einsatz. Abgesehen von der SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding, die auf Rang fünf im vorderen Mittelfeld liegt, sind alle Teams noch im Auf- oder Abstiegsrennen involviert. Insofern ist ein guter Start von großer Bedeutung. Wie überall in der Gesellschaft spielt aber auch bei den Fußballteams derzeit Corona eine nicht ganz unbedeutende Rolle.

