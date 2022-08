Kreisklasse Nord 2: Punkteteilung im Gemeindederby

Plus Der SV Eggelstetten und Lokalrivale VfB Oberndorf trennen sich 1:1. Die SpVgg Altisheim-Leitheim verliert wieder klar und bleibt damit weiterhin Schlusslicht.

Mit großer Spannung wurde das gestrige Lokalderby zwischen Eggelstetten und Oberndorf erwartet. Am Ende gab es ein gerechtes 1:1, womit der SVE nach drei Siegen zum Auftakt weiterhin ungeschlagen und vor dem VfB bleibt. Kreisliga-Absteiger Altisheim-Leitheim musste mit dem 0:4 in Schretzheim einen weiteren Nackenschlag einstecken und bleibt punkt- wie torlos.