Kreisliga-Kellerduell endet 4:4

Das Remis im Abstiegskrimi bringt weder Wemding noch Donaumünster Entlastung. 0:5-Klatsche für Riedlingen. Mertingen kassiert späten Doppelschlag. Keine Tore in Buchdorf.

Viele Tore sahen die rund 350 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Kellerduell der Fußball-Kreisliga Nord: 4:4 trennten sich am Ende der SV Donaumünster-Erlingshofen und der TSV Wemding. Ein Unentschieden, das im Abstiegskampf keinem der beiden Teams wirklich viel bringt. Der SVDE ist weiterhin Letzter mit sieben Zählern Rückstand auf den vorletzten FC Mertingen, der sich in Oettingen eine 0:2-Pleite einfing. Ebenso wie Riedlingen, dessen 0:5-Klatsche überdeutlich ausfiel. Keine Tore gab es im Heimspiel der Spielgemeinschaft aus Buchdorf/Daiting.

SV Donaumünster-Erlingshofen – TSV Wemding 4:4 (4:3). Geprägt von desolaten Leistungen beider Abwehrreihen hatte Wemding den besseren Start und erzielte in der 10. Minute durch Julian Hönle das 0:1. Bereits zwei Minuten später erhöhte Florian Veit nach einem Konter auf 0:2. Die Heimelf zeigte Moral und erzielte in der 17. Minute durch Marco Ritter den Anschluss-treffer, sowie vier Minuten später den Ausgleich durch Michael Jenuwein auf Vorarbeit von Jürgen Sorg. Es ging weiter turbulent zur Sache, denn Ritter staubte unmittelbar nach dem Ausgleich zur 3:2-Führung ab.

Kurz vor der Halbzeit erhöhte Benedikt Stengel auf 4:2 für den SVDE. Dies war noch nicht das letzte Tor in Durchgang eins. Als sich alle schon in der Halbzeit wägten, erzielte Sandro Morena den 4:3-Anschlusstreffer. Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischte die Heimelf. So kam der erneute Ausgleich der Gäste durch Robert Hofmann etwas überraschend. In einem bis zum Schluss offenen Spiel vergab Ritter in der letzten Minute aus kurzer Distanz den Siegtreffer. Das dritte Remis ist für Donaumünster zu wenig, um den Anschluss an die vorderen Mannschaften zu finden. (svde)

Zu viele Ungenauigkeiten zwischen der SG FSV Buchdorf/Daitin und dem SV Kicklingen-Fristingen

SG FSV Buchdorf/Daiting – SV Kicklingen-Fristingen 0:0. Die Anfangsphase wurde durch Abtasten beider Mannschaften bestimmt, wobei die Gäste etwas besser in die Partie fanden. Den ersten gefährlichen Abschluss hatte die Heimelf nach einer Viertelstunde, nachdem Andreas Maier von Richard Eidner steil geschickt wurde. Der Ball kam dann etwas überraschend zu Manuel Rosskopf, der am Tor vorbeiköpfte. Kurz darauf auch eine Chance der Gäste durch Stürmer Jonas Manier, der über außen entwischte und in die Mitte zog, allerdings war der Abschluss genau auf den Heimkeeper. Kurz darauf scheiterte Gästestürmer Jonas Manier an der herausragenden Parade des Heimkeepers Johannes Schwertberger, der den Ball aus dem Winkel fischte.

Danach kam die Heimelf langsam etwas besser ins Spiel und hatte durch Spielertrainer Andreas Maier eine Chance nach einem Freistoß, der Abschluss ging aber darüber. Auch nach der Halbzeit war das Spiel von Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, beide Abwehrreihen ließen kaum etwas zu. Die beste Chance hatte Buchdorf nach einem Freistoß per Kopf durch Rosskopf, der aber aus acht Metern knapp über das Tor köpfte. Danach verflachte das Spiel mit vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Die SG hatte kurz vor Schluss noch eine Großchance durch Daniel Straub aus zehn Metern nach flacher Hereingabe von außen, er scheiterte aber am Gästekeeper. (sg)

SpVgg Riedlingen muss eine Schippe drauflegen

SpVgg Riedlingen – SG Alerheim 0:5 (0:0). In der für beide Mannschaften wichtigen Partie lief die erste Halbzeit überwiegend ereignisarm ab, die Teams egalisierten sich. Erwähnenswert sind lediglich zwei Chancen per Flachschuss für die Heimelf durch Fabian Anzenhofer sowie eine gute Gelegenheit für die Gäste in der 35. Minute.

Nach der Halbzeit kam es knüppeldick für die Heimelf, die das Spielen größtenteils einstellte. In der 51. Minute wehrte die Riedlinger Defensive einen harmlosen Freistoß zur Mitte ab, Tobias Stelzle musste nur noch einschieben (1:0). In der 64. Minute musste Schiri Manuel Bahmann nach Foul im 16er an Stelzle auf den Punkt zeigen, Sebastian Hertle verwandelte souverän. Das 3:0 (76.) fiel nach einer Kombination über außen, Riedlingen kam nicht in die Zweikämpfe, erneut Hertle schob mühelos ein. Nur eine Zeigerumdrehung später dasselbe Bild, Hertle machte seinen Hattrick perfekt. Trauriger Schlusspunkt für die Heimelf war das 5:0 in der 85. Minute nach langem Ball durch Lars Rau. Um die Liga zu halten, müssen die Hausherren in den kommenden Wochen deutlich eine Schippe drauflegen. (spvgg)

Raul Pintea schockt den FC Mertingen

TSV Oettingen – FC Mertingen 2:0 (0:0). In der ersten Halbzeit kam keines der beiden Teams zu gut herausgespielten Torchancen. Die erste gefährliche Aktion hatte Gästestürmer Bernhard Schuster, der freistehend aus sieben Metern an Oettingens Torhüter Maximilian Jaumann scheiterte. Auch im weiteren Spielverlauf neutralisierten sich beide Mannschaften. Somit hatte nur noch Marc Löfflad eine gute Chance aus spitzem Winkel, die der Gästekeeper allerdings parierte.

Nach der Pause hatten zunächst die Gäste die besseren Torchancen, konnten jedoch keine der Möglichkeiten nutzen. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden einstellten, kam der Auftritt von Raul Pintea. Zuerst schob er den Ball zum 1:0 ins Gästenetz (87.) und in der Schlussminute erhöhte er mit seinem zweiten Treffer durch einen satten Schuss auf den 2:0-Endstand. (rn)