Mertingen-Coach Rotzer: „Wir müssen einfache Fehler vermeiden“

Nach schwierigem Saisonstart hat Ihre Mannschaft aus den vergangenen vier Spielen sieben Punkte geholt. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung und was funktioniert, was zu Beginn noch nicht geklappt hat?

SVEN ROTZER: Zu Saisonbeginn hatten wir viele individuelle Fehler, die zu einfachen Gegentoren geführt haben. Diese Fehler hatten wir in den letzten Spielen nicht drin und überhaupt stand unsere Defensive stabiler. Und das, was wir vor allem in den vergangenen beiden Spielen zugelassen haben, hat unser Torhüter mit hervorragenden Leistungen gehalten.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass der Aufwärtstrend sich auch in den kommenden Wochen fortsetzen wird?

SVEN ROTZER: Grundsätzlich können wir mit jedem Gegner in der Liga mithalten und gegen jeden auch gewinnen. Es hängt vieles von der Tagesform und von Kleinigkeiten ab. Wir müssen weiterhin als Mannschaft zusammen verteidigen und einfache Fehler vermeiden. Am Spiel mit dem Ball arbeiten wir weiterhin sehr hart und ich bin mir sicher, dass wir uns hier stetig weiterentwickeln werden.

Am Wochenende geht es gegen den SV Holzkirchen, den man in der Tabelle weiter oben erwartet hätte. Wie schätzen Sie den Gegner ein und wie wollen Sie die Rieser knacken?

SVEN ROTZER: Holzkirchen hat viele erfahrene Spieler. Mit Philipp Buser und Patrick Michel haben sie Ausnahmespieler, die schon höherklassig gespielt haben und ein Spiel allein entscheiden können. Wir wissen, dass da eine gute und sehr eingespielte Mannschaft nach Mertingen kommen wird. Knacken können wir sie, wenn wir ballsicher sind, den Gegner möglichst oft vom eigenen Tor fernhalten und unsere Offensivaktionen konzentriert zu Ende spielen.

Welche Spieler drängen sich aktuell im Training auf und wer hinterlässt aktuell einen besonders guten Eindruck in den Spielen?

SVEN ROTZER: Grundsätzlich geht es um mannschaftliche Geschlossenheit. Herausheben kann man Eric Adam, der diese Saison sehr torgefährlich ist und mit einer Aktion auch mal aus dem Nichts ein Tor erzielen kann. Außerdem trainiert und spielt unserer Youngster Johannes Bissinger bisher sehr gut. Er hat in seinem ersten Jahr in der Herrenmannschaft bisher jedes Spiel gemacht. Sehr wichtige Rollen nehmen auch unsere beiden Hosp-Brüder in unserem Spiel ein und in der Defensive zeigt Brian Schwark bisher starke Leistungen.

Vervollständigen Sie zum Abschluss bitte folgenden Satz: Ich bin optimistisch, dass wir Holzkirchen schlagen, wenn ...

SVEN ROTZER: … wir individuell keine Fehler machen und unsere Angriffe genau und mit Überzeugung zu Ende spielen.