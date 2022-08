Fußball

vor 20 Min.

Kreisliga Nord: So will Aufsteiger Riedlingen auch gegen den TSV Wemding punkten

Die SpVgg Riedlingen will sich auch gegen den amtierenden Vizemeister aus Wemding nicht verstecken. im Bild Trainer Florian Steppich.

Plus Die Spielvereinigung hat nach zwei Siegen großes Selbstvertrauen. Gleiches gilt für Buchdorf, während sich die personelle Lage in Mertingen weiter verschärft.

Nach zwei Siegen in Folge ist das Selbstvertrauen bei Aufsteiger Riedlingen da, um auch den amtierenden Vizemeister der Kreisliga Nord, den TSV Wemding, schlagen zu wollen. Auch Buchdorf will seinen Lauf fortsetzen. Den ersten Saisonsieg peilt dagegen weiterhin der SV Donaumünster-Erlingshofen an. Auf den personell gebeutelten FC Mertingen kommt nun ein Team mit einem Ausnahmestürmer zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen