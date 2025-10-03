SV Mauren will seinen Aufwärtstrend fortsetzen

Als Kreisklassen-Meister und Aufsteiger hat der SV Mauren sich bisher schwergetan. Nach sechs Spielen stehen in der Kreisliga Nord drei Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Hatten Sie sich den Start so schwer vorgestellt?

HARALD LEINFELDER: Ganz offen gesagt, sind mit der bisherigen Bilanz weder die Mannschaft noch ich zufrieden. Die magere Ausbeute ist umso ärgerlicher, weil wir bis auf das 0:3 im Derby gegen Ebermergen/Mündling-Sulzdorf sonst immer nah dran waren. Richtig positiv stimmen mich aber die letzten beiden Spiele. Beim 0:1 gegen Meisterschaftsanwärter Alerheim sowie beim 1:1 letzten Sonntag in Schretzheim waren wir mindestens ebenbürtig. In den ersten Partien agierten unsere Jungs zu zaghaft, inzwischen treten sie mutiger auf.

Thomas Unflath Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86655 Harburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis