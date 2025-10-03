Icon Menü
Fußball-Kreisliga Nord: SV Mauren startet gegen Dillingen mit neuem Selbstbewusstsein in den Spieltag

Fußball

SV Mauren will seinen Aufwärtstrend fortsetzen

Der SVM hat in der Kreisliga Nord noch keinen Sieg errungen. Der Coach geht im Interview aber davon aus, dass sich das gegen Mitaufsteiger Dillingen ändert.
Von Thomas Unflath
    Maurens Coach Harald Leinfelder und seine Aufsteiger sind zuversichtlich, dass zu Hause gegen die SSV Dillingen der erste „Dreier“ drin ist.
    Maurens Coach Harald Leinfelder und seine Aufsteiger sind zuversichtlich, dass zu Hause gegen die SSV Dillingen der erste „Dreier“ drin ist. Foto: Szilvia Izsó

    Als Kreisklassen-Meister und Aufsteiger hat der SV Mauren sich bisher schwergetan. Nach sechs Spielen stehen in der Kreisliga Nord drei Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Hatten Sie sich den Start so schwer vorgestellt?
    HARALD LEINFELDER: Ganz offen gesagt, sind mit der bisherigen Bilanz weder die Mannschaft noch ich zufrieden. Die magere Ausbeute ist umso ärgerlicher, weil wir bis auf das 0:3 im Derby gegen Ebermergen/Mündling-Sulzdorf sonst immer nah dran waren. Richtig positiv stimmen mich aber die letzten beiden Spiele. Beim 0:1 gegen Meisterschaftsanwärter Alerheim sowie beim 1:1 letzten Sonntag in Schretzheim waren wir mindestens ebenbürtig. In den ersten Partien agierten unsere Jungs zu zaghaft, inzwischen treten sie mutiger auf.

