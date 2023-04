Fußball

Kreisliga Nord: TSV Wemding will Abwehrfehler abstellen

Wird sich Buchdorf auch in Holzheim durchsetzen, wie in so vielen Spielen dieser Saison und wie hier Richard Eidner beim 6:0 gegen Mertingen Ende März?

Plus Wemding will weniger Gegentore kassieren als zuletzt. Donaumünster empfängt Riedlingen. Buchdorf erwartet ein schweres Spiel, Mertingen richtet den Blick nach vorn.

Es verspricht ein spannender Spieltag zu werden in der Kreisliga Nord. Wemding, Mertingen und Donaumünster wollen wichtige Punkte für den Klassenerhalt einfahren. Auch Riedlingen will sich möglichst weit von den unteren Rängen entfernt halten, während Aufsteiger Buchdorf die starke Serie fortsetzen will. Auch bei einem starken Gegner in Holzheim, aktuell Platz fünf in der Kreisliga.

TSV Wemding – TSV Hainsfarth (Samstag 15 Uhr)

Satte neun Gegentore kassierten die Wemdinger am Osterwochenende. Wenn man überhaupt etwas Positives mitnehmen kann, dann die Tatsache, dass nach 2:4-Rückstand immerhin noch ein Zähler aus Donaumünster mitgenommen werden konnte. Zuvor gab es ein am Ende deutliches 2:5 in Oettingen. „Viele Tore haben wir uns selber reingelegt“, blickt Spielertrainer Chris Luderschmid zurück. Die Fehler in der Abwehr habe man in dieser Woche folglich auch angesprochen und intensiv im Training daran gearbeitet.

