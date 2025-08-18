Rains Zweite rettet einen Punkt in Inchenhofen

Offenbar haben sich die Rainer Kreisliga-Fußballer bei ihren Kollegen von der ersten Mannschaft etwas abgeschaut: Nachdem das Landesliga-Team am Freitag zu einem späten Sieg in Kempten gekommen war, dauerte es auch bei der Zweiten in der Kreisliga Ost am Sonntag lange, bis das Ergebnis von 1:1 (0:0) beim TSV Inchenhofen feststand.

Bis zur 89. Minute sah es nach einem Sieg für den TSV Inchenhofen aus, doch dann schaffte die Gastmannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer doch noch den Ausgleich. Inchenhofens Spielertrainer Kevin Streit sprach von einem „bitteren“ Abend – nicht nur wegen des späten Gegentreffers, sondern auch wegen einer vermutlich schwereren Knieverletzung, die sich Elias Landsbeck bereits in der Anfangsphase des Spiels zuzog. Zufrieden war Streit vor allem mit der Abwehrleistung seiner Elf: „Wir haben kaum etwas zugelassen.“ Die Chancenverwertung gefiel ihm dagegen weniger. Zur Pause stand es 0:0.

Fußball-Kreisliga Ost: TSV Rain II nutzt Überzahl in Inchenhofen

In der zweiten Halbzeit war es dann Lukas Mühlpointner, der Inchenhofen in Führung schoss (53.). Nach einem schönen Spielzug der Hausherren schien die Situation schon geklärt, doch dann knallte Mühlpointner den Abpraller aus der zweiten Reihe direkt unter die Latte.

Danach versäumten es die Gastgeber, zu erhöhen. Marco Bergmair und Werner Meyer vergaben gute Möglichkeiten. Als Meyer wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah, witterte Rain seine Chance. Der Freistoß nach dem Platzverweis wurde noch zur Ecke geklärt. Doch bei der Ecke waren die Inchenhofener so unsortiert, dass dem Rainer Robin Böhm der 1:1-Ausgleich gelang. Mit dem Remis hat Rain II nun nach drei Spieltagen eine gänzlich ausgeglichene Bilanz mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer NIederlage sowie einem Torverhältnis von 6:6. Zuschauer: 120. (ull)