Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Kreisliga Ost: TSV Rain II siegt verdient mit 3:1 gegen FC Gerolsbach

Fußball

Zweiter Sieg in Folge für Rains zweite Mannschaft

Fußball-Kreisliga Ost: Hanfbauer-Truppe siegt 3:1 gegen den FC Gerolsbach. In der Druckphase des Gegners ist Torwart Wilhelm ein starker Rückhalt.
    • |
    • |
    • |
    Der Trainer der Rainer Kreisliga-Mannschaft, Johannes Hanfbauer, konnte mit dem Auftritt seiner jungen Truppe zufrieden sein.
    Der Trainer der Rainer Kreisliga-Mannschaft, Johannes Hanfbauer, konnte mit dem Auftritt seiner jungen Truppe zufrieden sein. Foto: Szilvia Izsó

    TSV 1896 Rain II – FC Gerolsbach 3:1 (1:0). In der Anfangsphase der Kreisliga-Partie zwischen dem TSV Rain II und dem FC Gerolsbach erwischten die Hausherren den besseren Start. Bereits in der 8. Minute brachte Michael Haid seine Mannschaft mit 1:0 in Führung: Nach einem Eckball kam der Ball im Strafraum zu ihm, und Haid setzte ihn mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte – unhaltbar für den Gerolsbacher Torwart. Bis zur Pause gab es zwar Aktionen auf beiden Seiten, klare Torchancen blieben jedoch aus.

    Nach dem Seitenwechsel war es erneut Haid, der im Mittelpunkt stand: In der 57. Minute wurde er im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Blerand Kurtishaj sicher in den linken Torwinkel zum 2:0. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und prüften mehrfach TSV-Keeper David Wilhelm, der mit starken Paraden den Anschluss verhinderte. In der Schlussminute sorgte Robin Böhm schließlich für die Vorentscheidung – vorbereitet vom eingewechselten Nick Kapfer. Kurz darauf gelang Daniel Fischer noch der Ehrentreffer für Gerolsbach zum 3:1-Endstand. Am verdienten Sieg der jungen Rainer Mannschaft änderte das jedoch nichts mehr. Zuschauer: 70. (tsv)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden