Zweiter Sieg in Folge für Rains zweite Mannschaft

TSV 1896 Rain II – FC Gerolsbach 3:1 (1:0). In der Anfangsphase der Kreisliga-Partie zwischen dem TSV Rain II und dem FC Gerolsbach erwischten die Hausherren den besseren Start. Bereits in der 8. Minute brachte Michael Haid seine Mannschaft mit 1:0 in Führung: Nach einem Eckball kam der Ball im Strafraum zu ihm, und Haid setzte ihn mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte – unhaltbar für den Gerolsbacher Torwart. Bis zur Pause gab es zwar Aktionen auf beiden Seiten, klare Torchancen blieben jedoch aus.

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Haid, der im Mittelpunkt stand: In der 57. Minute wurde er im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Blerand Kurtishaj sicher in den linken Torwinkel zum 2:0. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und prüften mehrfach TSV-Keeper David Wilhelm, der mit starken Paraden den Anschluss verhinderte. In der Schlussminute sorgte Robin Böhm schließlich für die Vorentscheidung – vorbereitet vom eingewechselten Nick Kapfer. Kurz darauf gelang Daniel Fischer noch der Ehrentreffer für Gerolsbach zum 3:1-Endstand. Am verdienten Sieg der jungen Rainer Mannschaft änderte das jedoch nichts mehr. Zuschauer: 70. (tsv)