Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Kreisliga Ost: TSV Rain II unterliegt in Affing mit 1:2 – Gegner dreht das Spiel in Hälfte zwei

Fußball

Rains Zweite gibt Führung in Affing aus der Hand

Fußball-Kreisliga Ost: Am Ende steht nach gutem Beginn eine 1:2-Niederlage der Hanfbauer-Elf beim FC Affing. In der zweiten Halbzeit ist es ein Spiel auf ein Tor.
    • |
    • |
    • |
    Valentin Ricker erzielte das 1:0 für die Rainer Zweite, doch das genügte am Ende nicht gegen den FC Affing.
    Valentin Ricker erzielte das 1:0 für die Rainer Zweite, doch das genügte am Ende nicht gegen den FC Affing. Foto: Szilvia Izsó

    Das Urteil von Affings Spielertrainer Michael Eibel fällt deutlich aus: „Wir waren in der ersten Halbzeit unfassbar schlecht.“ Doch lange musste er sich nicht ärgern, denn im zweiten Durchgang machte es sein Mannschaft in der Kreisliga-Partie gegen die zweite Mannschaft des TSV Rain II deutlich besser und gewann 2:1 (0:1).

    Bereits in der dritten Minute tauchte Rains Blerand Kurtishaj vor Rainhold Tinni auf – und Affings Schlussmann zeigte die erste von gleich mehreren überragenden Paraden im Privatduell mit dem Angreifer. Nach einer halben Stunde lenkte er einen Kurtishaj-Schlenzer mit den Fingerspitzen an den Pfosten, kurz vor der Pause war er bei einem Konter nicht vom Rainer zu überwinden. Nach 22 Minuten allerdings war auch Tinni machtlos gewesen, als ein langes Zuspiel Affings Hintermannschaft überrumpelte und Valentin Ricker das 1:0 schoss.

    Fußball-Kreisliga Ost: FC Affing kommt nach Rückstand gegen Rain II stark zurück

    „Dann hat die Mannschaft Kampfgeist bewiesen und ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, lobt Eibel den Auftritt in Durchgang zwei, den er als „Spiel auf ein Tor“ bezeichnete. Stefan Simonovic traf den Pfosten (47.), Marco Martens scheiterte nach Steckpass am Rainer Torwart. Ein Elfmeter brachte den Ausgleich: Foul an Simonovic, Tor Robin Helmschrott (64.). Affing drängte weiter: Einen weiten Ball verlängerte ein Verteidiger in den Lauf von Simonovic, der technisch fein zum 2:1 traf. Weil ein Freistoß von Eibels Trainer-Kompagnon Angelo Jakob an die Latte knallte, blieb es dabei. Zuschauer: 100. (dali)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden