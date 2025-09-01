Rains Zweite gibt Führung in Affing aus der Hand

Das Urteil von Affings Spielertrainer Michael Eibel fällt deutlich aus: „Wir waren in der ersten Halbzeit unfassbar schlecht.“ Doch lange musste er sich nicht ärgern, denn im zweiten Durchgang machte es sein Mannschaft in der Kreisliga-Partie gegen die zweite Mannschaft des TSV Rain II deutlich besser und gewann 2:1 (0:1).

Bereits in der dritten Minute tauchte Rains Blerand Kurtishaj vor Rainhold Tinni auf – und Affings Schlussmann zeigte die erste von gleich mehreren überragenden Paraden im Privatduell mit dem Angreifer. Nach einer halben Stunde lenkte er einen Kurtishaj-Schlenzer mit den Fingerspitzen an den Pfosten, kurz vor der Pause war er bei einem Konter nicht vom Rainer zu überwinden. Nach 22 Minuten allerdings war auch Tinni machtlos gewesen, als ein langes Zuspiel Affings Hintermannschaft überrumpelte und Valentin Ricker das 1:0 schoss.

Fußball-Kreisliga Ost: FC Affing kommt nach Rückstand gegen Rain II stark zurück

„Dann hat die Mannschaft Kampfgeist bewiesen und ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, lobt Eibel den Auftritt in Durchgang zwei, den er als „Spiel auf ein Tor“ bezeichnete. Stefan Simonovic traf den Pfosten (47.), Marco Martens scheiterte nach Steckpass am Rainer Torwart. Ein Elfmeter brachte den Ausgleich: Foul an Simonovic, Tor Robin Helmschrott (64.). Affing drängte weiter: Einen weiten Ball verlängerte ein Verteidiger in den Lauf von Simonovic, der technisch fein zum 2:1 traf. Weil ein Freistoß von Eibels Trainer-Kompagnon Angelo Jakob an die Latte knallte, blieb es dabei. Zuschauer: 100. (dali)