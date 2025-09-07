Dominanter TSV Rain muss gegen Memmingen II lange zittern

Der TSV Rain hat sein Heimspiel in der Landesliga Südwest gegen den FC Memmingen II mit 1:0 gewonnen und sich damit drei wichtige Punkte gesichert. Die Blumenstädter waren über die gesamte Spielzeit das aktivere und gefährlichere Team, verpassten es jedoch, ihre zahlreichen Chancen frühzeitig in weitere Tore umzumünzen. So wurde es in der Schlussphase noch einmal unnötig spannend.
Fußball
