Fußball-Landesliga: TSV Rain gewinnt Heimspiel gegen TSV Memmingen II knapp mit 1:0

Fußball

Dominanter TSV Rain muss gegen Memmingen II lange zittern

Fußball-Landesliga: Der 1:0-Sieg der Blumenstädter ist hochverdient, aber dank mangelnder Chancenverwertung nichts für schwache Nerven.
Von Gerd Jung
    Rains erste Mannschaft (in Rot, mit Lukas Müller) hat sich die drei Punkte gegen Memmingen II redlich verdient. Dabei machte die Bobinger-Elf es sich aber selbst schwerer als nötig. Foto: Szilvia Izsó

    Der TSV Rain hat sein Heimspiel in der Landesliga Südwest gegen den FC Memmingen II mit 1:0 gewonnen und sich damit drei wichtige Punkte gesichert. Die Blumenstädter waren über die gesamte Spielzeit das aktivere und gefährlichere Team, verpassten es jedoch, ihre zahlreichen Chancen frühzeitig in weitere Tore umzumünzen. So wurde es in der Schlussphase noch einmal unnötig spannend.

