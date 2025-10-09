Auf der Suche nach der Wende: TSV Rain reist nach Aindling

Unter Flutlicht startet der TSV Rain am Freitagabend beim TSV Aindling in den Landesliga-Spieltag. Anpfiff im Stadion am Schüsselhauser Kreuz ist um 19 Uhr. Nach vier sieglosen Spielen möchte die Rainer Mannschaft von Trainer Dominik Bobinger in diesem Spiel wieder das Ruder herumreißen. Den „Anti-Lauf“, wie es Sportchef Bernd Taglieber vor dem Spiel gegen Manching betitelt hatte, konnte Rain gegen das Team aus Oberbayern zumindest teilweise stoppen. Arbeit gibt es dennoch.

Vor allem im Offensivbereich ließen die Tillystädter die letzte Konsequenz vermissen. „Über die 90 Minuten hätten wir gegen Manching sicher die drei Punkte verdient. Was uns an diesem Tag einfach gefehlt hat, war das Tor vorne. Vielleicht haben wir uns das für Aindling aufgehoben“, sagt Bobinger. Jener TSV Aindling sei eine sehr eingespielte Mannschaft, in der viele Akteure schon über einen längeren Zeitraum zusammenspielen würden, so der Coach des TSV Rain. Auch Trainer Florian Fischer, den er auch persönlich gut kenne, könne dort schon länger arbeiten. „Es ist eine eklige Mannschaft mit einem klaren Plan. Wir müssen uns auf viele Zweikämpfe einstellen, in denen wir besser sein wollen. Dann wird es ein cooles, aber sicherlich rassiges Derby“, glaubt Bobinger.

Fußball-Landesliga: TSV Aindling empfängt TSV Rain zum brisanten Derby

Die Stärken des TSV Aindling bekam jüngst der SSV Niedersonthofen zu spüren, der 0:4 verlor. Allerdings besticht auch Aindling in der aktuellen Spielzeit nicht durch Konstanz. Dadurch steht der Klub vor dem direkten Duell mit dem TSV Rain auf dem neunten Tabellenplatz und verzeichnet 18 Zähler. Auffälligster Akteur der Aindlinger ist Laurin Völlmerk, der zehn von 18 Saisontoren erzielte. Für die Tillystädter geht es hingegen darum, den Anschluss an den Aufstiegsrelegationsplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Mit 23 Punkten steht Rain auf dem fünften Platz, sechs Punkte hinter dem Tabellenzweiten VfB Durach.

Die Freude ist den Rainern trotz der ersten, etwas zäheren Phase der Saison noch nicht abhandengekommen. „Wir arbeiten natürlich an unseren Baustellen und haben im Training den Fokus darauf. Trotzdem haben alle Spaß. Insgesamt war es eine gute Trainingswoche“, lobt Bobinger. Personell gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung im Kader des TSV Rain, auf die Rückkehr von Etienne Perfetto hofft der Trainer in etwa zwei Wochen. Generell, so Bobinger, würden die Langzeitverletzten aber gute Fortschritte machen.